Цена биткоина поднималась на торгах до $15 тысяч
Ника Пикекатлет
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Курс первой криптовалюты биткоин продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает портала CoinMarketCap.
На данный момент, криптовалюта торгуется за цену чуть выше $14,8 тысяч. Однако ранее в четверг, 5 ноября, на бирже BitMEX стоимость биткоина поднималась до $15 тысяч.
Так, биткоин подорожал за сутки на 8%. Активный рост криптовалюты наблюдается с 4 сентября, когда на торгах зафиксировали минимум в $9,8 тыс. С того времени биткоин поднялся в цене на 53%.
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