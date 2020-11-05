РБК: названы наиболее благоприятные для накопления на ипотеку регионы

Быстрее всего накопить средства для первоначального взноса по ипотеке могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ «Дом.РФ».

Так, людям в этих регионах потребуется порядка года на то, чтобы отложить необходимую сумму. Отмечается, что в этих субъектах средний размер ипотечного кредита превышает общероссийский уровень.

Дольше всего на ипотеку откладывают жители Северного Кавказа. Например, в Дагестане сбор на первый взнос занимает от трех лет и более.

Аналитики также выяснили, что в большинстве российских регионов граждане копят на стартовый ипотечный взнос 2–2,5 года.

Исследование проводилось исходя из условий, согласно которым в собирающейся оформлять ипотеку семье работают два человека. На первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья они откладывают 30% своей зарплаты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне впервые с июля 2019 года стали лучше платить по ипотеке