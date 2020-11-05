Госдолг в еврозоне впервые в истории превысит в 2020 году 100% ВВП

Суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осенний экономический прогноз Еврокомиссии.

Согласно прогнозам, из-за пандемии коронавируса суммарный госдолг достигнет 101,7% ВВП.

Отмечается, что в 2021 и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает снижение госдолга 19 стран ниже 100% ВВП.

Рекордный госдолг в еврозоне у Греции — 207,1% ВВП. Страна не смогла улучшить свою кредитную ситуацию после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010-2011 годов.

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