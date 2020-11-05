Россияне смогут включать в электронные трудовые книжки записи обо всем стаже

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работники смогут включать в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого будут внесены изменения в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

«Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд.

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