Лондонская биржа отметила рост индекса на 1,67% на фоне выборов в США

Лондонская фондовая биржа на закрытии торгов зафиксировала рост индекса на фоне проходящих в США выборах президента. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс FTSE 100, который включает акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, отметил рост на 1,67%, что составляет 96 пунктов.

Таким образом, индекс поднялся до 5 583 пунктов.

Другой индекс FTSE 250 также показал рост до 17 796 пунктов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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