Индексы растут на бирже Нью-Йорка на фоне выборов президента в США

Индексы S&P, Dow Jones и Nasdaq растут на бирже в Нью-Йорке на фоне проходящих в стране президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones вырос еще на 0,92%.

Кроме того, индекс S&P 500, который включает акции 500 крупнейших американских компаний, после прошедших выборов главы Белого дома растет на 1,76%.

В свою очередь индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 2,73%.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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