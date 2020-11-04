В РФ предложили ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствуюющее письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Курдесов отметил, что в этом году активизировались телефонные мошенники, которые пытаются получить доступ к счетам граждан, при этом целью их преступной деятельности часто становятся пенсионеры.

Ограничение на онлайн-переводы с банковских карт сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом, считает Курдесов.

По итогам января — августа 2020 года зафиксировано 107,2 тыс. хищений с банковских карт россиян, что в два раза больше показателей 2019 года.

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