В РФ предложили ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствуюющее письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Курдесов отметил, что в этом году активизировались телефонные мошенники, которые пытаются получить доступ к счетам граждан, при этом целью их преступной деятельности часто становятся пенсионеры.
Ограничение на онлайн-переводы с банковских карт сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом, считает Курдесов.
По итогам января — августа 2020 года зафиксировано 107,2 тыс. хищений с банковских карт россиян, что в два раза больше показателей 2019 года.
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