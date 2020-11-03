Путин назвал Черномырдина политиком исторического масштаба

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», передает ТАСС.

Глава государства назвал Черномырдина политиком исторического масштаба, «ярким и сильным человеком, настоящим тружеником и созидателем».

По словам президента, именно благодаря политике Черномырдина в сложнейший период 1990-х годов удалось сохранить экономический потенциал страны.

Путин признался, что наблюдал за работой бывшего премьер-министра и многому у него учился.

Виктор Черномырдин возглавлял правительство России с 1992 по 1998 год.

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