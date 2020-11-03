«Газпром» получил рекордный приток газа на месторождении в Арктике
Валерия Исполатова
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«Газпром» получил рекордный приток газа на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи. Об этом сообщается на сайте компании.
Там отмечается, что дебит (объемная скорость потока - прим. «Газеты.RU») был получен в ходе очередных испытаний разведочной скважины. Приток газа составил 1 млн куб. м в сутки.
Как отметили в «Газпроме», это рекордный показатель для месторождений на российском арктическом шельфе.
Он свидетельствует о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения.
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