Индекс Dow Jones поднялся на 1,14% в день президентских выборов в США

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,14%, до отметки 27 231,82 в день президентских выборов в США. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 крупнейших американских компаний, также показал рост — на 0,92%, до отметки 3 340,19.

Как пишет The Wall Street Journal, рост ключевых индексов связан с надеждами на победу кандидата от демократов Джо Байдена, который может одобрить крупный пакет мер по стимулированию экономики.

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