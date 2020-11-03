В ГД внесли законопроект о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на физкультурно-оздоровительные услуги. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно проекту, состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ будет дополнен вычетом за оказание физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями).

Документ предусматривает, что предлагаемый социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. При этом вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими соответствующими социальными налоговыми вычетами, установленными Налоговым кодексом РФ.

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