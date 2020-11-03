Новак прокомментировал ситуацию в мировой экономике

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на открытии 7-го заседания Энергодиалога Россия-ОПЕК прокомментировал ситуацию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что 2020 год «стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе».

По его словам, есть много неопределенностей, которые пока мешают вернуться к докризисным значениям экономики и мирового потребления нефтяного сырья.

«Снижение мобильности общества, переход населения в «онлайн», остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса», — сказал Новак.

При этом он обратил внимание, что в некоторых крупнейших странах Европы повторно проводятся масштабные локдауны.

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