Новак прокомментировал ситуацию в мировой экономике
Глава Минэнерго РФ Александр Новак на открытии 7-го заседания Энергодиалога Россия-ОПЕК прокомментировал ситуацию в мировой экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что 2020 год «стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе».
По его словам, есть много неопределенностей, которые пока мешают вернуться к докризисным значениям экономики и мирового потребления нефтяного сырья.
«Снижение мобильности общества, переход населения в «онлайн», остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса», — сказал Новак.
При этом он обратил внимание, что в некоторых крупнейших странах Европы повторно проводятся масштабные локдауны.
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