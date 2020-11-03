ЦБ понизил курс евро на 4 ноября на 41 копейку

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Официальный курс евро к рублю на 4 ноября снизился на 41,23 коп. — до 93,3447 руб., свидетельствуют данные Банка России.

Курс доллара понизился на 57,43 коп., до 80,0006 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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