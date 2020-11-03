Власти Москвы выделят в 2021 году 10 млрд рублей на вакцинацию от COVID-19
Власти Москвы намерены выделить в 2021 году из городского бюджета 10 млрд руб. на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина и правительства столицы.
«На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 г. планируется выделить 12,7 млрд руб., из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд. руб.», — указано в сообщении.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве выявлено 439 355 (+5150 за минувшие сутки) случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 за весь период стали 6 936 (+63 за сутки) человек, при этом выздоровели 321 679 (+3 647) пациентов.
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