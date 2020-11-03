Рубль растет к доллару и евро на фоне президентских выборов в США

На открытии торгов 3 ноября, в день президентских выборов в США, курсы доллара и евро опустились, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.01 мск, курс доллара снизился на 0,3% и составил 80,31 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 0,17%, до 93,62 руб.

Фьючерс на нефть Brent на фоне выборов в США также упал на 0,33% — $38,84 за баррель, а нефть марки WTI подешевела на 0,27% и продается $36,71 за баррель.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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