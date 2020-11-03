Регионы получили свыше 40% суммы поддержки на борьбу с кризисом в пандемию
Из ранее выделенных регионам на стабилизацию финансов в период коронакризиса средств 40% получили 10 субъектов России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям.
Речь идет о 82 из 200 млрд рублей. Сумма была распределена между Татарстаном, Краснодарским краем, Свердловской и Кемеровской областями, Башкортостаном, Ингушетией, Алтаем, Тывой, Ненецким АО и Калмыкией.
Наибольшее финансирование в размере 13,6 млрд рублей получил Татарстан, а наименьшее в размере 27 млн рублей — Ингушетия.
Как отмечается, ряду регионов, в числе которых Москва и Санкт-Петербург, деньги вовсе пока не были перечислены.
Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам дополнительную финансовую помощь на меры по поддержке граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса в апреле.
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