Россияне определили лучшие города для карьеры на удаленке

Россияне признали лучшими городами для развития карьеры при работе на дистанционном режиме Москву, Казань и Новосибирск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих удаленно, из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 респондентов из других городов-миллионников.

Каждый второй житель (51%) российской столицы считает, что именно этот город является самым перспективным для карьеры на удаленке. Казань и Новосибирск выбрали по 43% опрошенных.

Худшими городами для развития на дистанционной работе посчитали Челябинск и Омск, положительно их оценили 9% и 8% респондентов.

Санкт-Петербург считают подходящим для удаленной карьеры 40% петербуржцев. В Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — каждый четвертый.

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