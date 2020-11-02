В Аргентину доставят 25 млн доз российской вакцины «Спутник-V»

Россия направит Аргентине 25 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом РИА «Новости» заявил президент латиноамериканской республики Альберто Фернандес.

По его словам, российская сторона сможет сначала предоставить Аргентине десять млн доз этого препарата.

«Их мы сможем иметь в декабре, и в первых числах января мы могли бы получить, как мне говорят, еще 15 миллионов доз», — сказал Фернандес.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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