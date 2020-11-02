В Минэнерго не увидели причин для падения цены на нефть до $10 за баррель
Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что в России не видят причин для падения цены на нефть до $10 за баррель, передает ТАСС.
«Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — сказал чиновник.
Он также отметил, что Россия может нарастить объемы нефтедобычи при цене $40-$50 за баррель.
Говоря о будущей сделке ОПЕК+, Сорокин заявил, что Минэнерго и российские нефтяные компании пока не выработали единой позиции по этому вопросу. Окончательное решение будет принято 17 ноября.
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