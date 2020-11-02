В Минэнерго не увидели причин для падения цены на нефть до $10 за баррель

Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что в России не видят причин для падения цены на нефть до $10 за баррель, передает ТАСС.

«Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — сказал чиновник.

Он также отметил, что Россия может нарастить объемы нефтедобычи при цене $40-$50 за баррель.

Говоря о будущей сделке ОПЕК+, Сорокин заявил, что Минэнерго и российские нефтяные компании пока не выработали единой позиции по этому вопросу. Окончательное решение будет принято 17 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия вернулась в тройку главных экспортеров нефти в США

— Песков прокомментировал падение курса рубля

— В Минэнерго назвали дату окончательного решения РФ по будущему сделки ОПЕК+