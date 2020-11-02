В МВФ описали экономическую ситуацию в мире «русской буквой»

Для описания траектории развития мировой экономики на фоне пандемии коронавируса нового типа подходят только буквы русского алфавита, заявил замдиректора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго. Его слова приводит РИА «Новости».

«...я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть Я, может быть Ю, Ш», – отметил Спилимберго.

По его словам, наблюдаемая рецессия является уникальной, она не похожа ни на одну предыдущую рецессию в мировой экономике. При этом замглавы департамента МВФ добавил, что «взлеты и падения» на графике восстановления экономики могут наблюдаться еще несколько месяцев, ситуация придет в норму только после обнаружения действенного лекарства от коронавируса.

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