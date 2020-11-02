В Минэнерго назвали дату окончательного решения РФ по будущему сделки ОПЕК+

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что Минэнерго РФ и российские нефтяные компании пока не выработали единой позиции по поводу будущего сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС.

По его словам, окончательное решение по поводу сделки будет принято 17 ноября.

Он отметил, что за октябрь 2020 года РФ намерена выполнить условия соглашения ОПЕК+ на 100%.

9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки. В августе страны продолжили сокращать нефтедобычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 года.

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