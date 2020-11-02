Мантуров объяснил перебои с поставками лекарств в регионы
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что перебои с поставками медикаментов в регионы связаны с перегруженностью дистрибьюторов, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что в стране производится достаточное количество лекарств.
По его словам, на сегодняшний день российские фармпредприятия нарастили объемы производства более чем в два раза по сравнению с пиковыми показателями первой волны пандемии.
«Перебои с поставками лекарств в ряд российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты», — заявил глава ведомства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств на фоне эпидемии коронавируса.
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