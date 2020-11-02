ПСБ продлил программы льготного ипотечного кредитования под 5,85%

ПСБ объявил в понедельник о продлении до 1 июля 2021 года срока действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы-2020.

Как известно, в рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика.

Так, по гражданской программе можно получить кредит на сумму до 12 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных российских регионов.

При этом размер первоначального взноса составляет 15%.

По военной ипотеке максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос – все те же 15%.

Как показал первый этап реализации, госпрограмма-2020 стала мощнейшим драйвером рынка, поддержав в сложное время жилищное строительство, а главное - позволив сотням тысяч российских семей приобрести собственное жилье на доступных условиях, констатировала руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Госпрограмма по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была запущена в апреле 2020 года, а ПСБ стал одним из первых ее участников, дополнительно снизив ставку для своих клиентов до 5,85% годовых.