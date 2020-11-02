Регионам выделят свыше 5 млрд рублей на лекарства больным коронавирусом
Елизавета Мележенкова
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на обеспечение бесплатными лекарствами зараженных коронавирусом людей выделят свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.
Речь идет о проходящих лечение дома под наблюдением специалистов пациентах. Как отмечается, им назначают комбинированные схемы лечения, а нужные препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Теперь российский Минздрав должен отчитаться о проделанной работе к 1 февраля 2021 года.
Мишустин поручил довести до регионов эту сумму ранее, на прошедшем 29 октября заседании кабмина.
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