Латвия не пропустит в страну электроэнергию с БелАЭС

В Латвии утверждена методика, которая не допустит попадания в страну электроэнергии с Белорусской АЭС, заявил глава Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии Роланд Ирклис. Его слова приводит РИА «Новости».

Методика предусматривает, в частности, что имеющая межсетевое соединение с Белоруссией Россия должна будет доказывать, что поставляемая ей в Латвию энергия не производится на БелАЭС, рассказал Ирклис.

По его словам, методика также утверждена Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце Гродненской области. Это первая в республике АЭС. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, энергоблока №2 — на 2022 год.

По мнению Латвии, запуск БелАЭС несет риски для ядерной безопасности в мире.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Литва и Эстония договорились убедить страны Балтики бойкотировать БелАЭС

— Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС

— Первый энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности