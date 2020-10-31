Евросоюз направит €400 тысяч помощи населению Нагорного Карабаха
Евросоюз направит €400 тыс. гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшему в результате боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.
«Мы выделили дополнительно 400 тыс. евро гуманитарной помощи для удовлетворения самых неотложных потребностей гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта в Нагорном Карабахе и его окрестностях», — заявил Ленарчич.
По его словам, ЕС продолжает призывать обе стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий, из-за которых страдают и гибнут мирные жители.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
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