Возобновились рейсы из Австрии в Россию

Авиакомпания Austrian Airlines возобновила авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Таню Грубер.

По ее словам, рейсы из Австрии в Россию планируется выполнять два раза в неделю.

«С сегодняшнего дня мы возобновили полеты. И будем летать два раза в неделю: в понедельник и четверг», — сказала Грубер.

Отмечается, что пассажирам при полетах рекомендуется соблюдать предписания властей Австрии и России о правилах въезда в обе страны в нынешних условиях.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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