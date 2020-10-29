ПСБ будет в льготном режиме финансировать сельхозпроизводителей

ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей в рамках постановления правительства №512. Соглашение об этом подписали руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов и директор департамента развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ Роман Чекушов.

Теперь в качестве участника программы ПСБ может предоставлять льготное краткосрочное кредитование сроком до года, а также льготные инвестиционные займы сроком от 2 до 15 лет включительно.

Кредитная же ставка составит не менее 1% и не более 5% годовых в зависимости от индивидуальных особенностей заемщика.

Льготное кредитование является эффективным инструментом, обеспечивающим производство российскими организациями конкурентоспособной продукции, и мы рады принять участие в данной федеральной программе, заявил Тюпанов, комментируя подписанное соглашение.

По его мнению, реализация программы будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли и увеличению объема экспорта продукции АПК за счет создания новой продукции.

«Предварительная сумма субсидий ПСБ в рамках подписанного соглашения в настоящий момент составляет 1,5 млрд рублей», — сообщил Тюпанов.