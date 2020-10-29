В ГД предложили «ранговую» систему начисления пенсий

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что надо изменить систему начисления пенсий, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешняя система баллов при начислении пенсии путает даже специалистов.

Калашников предложил ввести «ранговую» методику, где будет 10 разрядов.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга, и так до максимальной», — пояснил депутат.

Он также отметил, что человек будет относиться к тому или иному рангу по определенным критериям.

Индексация пенсий, по мнению Калашникова, тоже должна производиться по рангам. В частности, не обязательно индексировать сразу все разряды, надо ориентироваться на экономическую ситуацию.

Ранее в России начали действовать новые правила получения пенсий.