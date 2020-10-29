Рубль растет к доллару и евро
Бернст Ю.
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Курс рубля растет в начале торгов к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск 29 октября снижался на 39 копеек — до 78,84 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 92,62 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,05% — до 39,62 доллара за баррель.
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