Программа Orange Premium Club ПСБ признана лучшей по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов

ПСБ получил премию Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club, которая признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов в России.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 28 октября, Orange Premium Club также вошла в ТОП-5 лучших программ премиального обслуживания 2020.

Всего же в исследовании аналитического агентства Frank RG «Premium Banking в России 2020» приняли участие 12 крупнейших банков с 16 премиальными программами.

«Мы ставим себе задачу – быть первыми на рынке премиальных банковских услуг, и рады, что наши достижения получили достойное признание. Нам важно предвосхищать ожидания клиентов и сопровождать их во всех сферах жизни с привилегиями Orange Premium Club», — говорит директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой.

Напомним, что программа Orange Premium Club ПСБ — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и нефинансовых услуг для состоятельных клиентов и их семей. Клиентам программы доступны особые привилегии, обеспечивающие новый уровень комфорта и защиты: круглосуточный консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защита в путешествиях, визовая поддержка, профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, доступ к электронной деловой библиотеке и свежей прессе. Также участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером.

Кроме того, Orange Premium Club ПСБ отличается демократичным порогом входа. Для участия в программе достаточно разместить на счетах в банке совокупно 2 млн рублей - для жителей Москвы и Московской области, 1,5 млн рублей - для жителей других регионов. Второй вариант: поддерживать ежемесячный оборот по премиальным картам банка в 50 000 рублей и хранить на счетах 1 млн рублей.