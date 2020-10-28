Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам

Минфин РФ выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам, считая справедливым увеличить их неработающим пожилым людям. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — сказал Силуанов, выступая в Госдуме.

По его словам, этот вопрос скорее относится к области «справедливости», нежели нехватки бюджетных денег.

Министр добавил, что государству в настоящее время важно сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров. Пенсия для них возрастет выше уровня инфляции.

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