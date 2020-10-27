В Госдуму внесли проект о возврате средств за учебу в вузе из-за дистанционки

Проект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам платы за обучение в связи с переходом обучения в дистанционный формат из-за пандемии поступил в Государственную думу. Об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Эсеры предлагают наделить Минобрнауки такими полномочиями, так как пандемия коронавируса вскрыла серьезные недоработки федерального законодательства об образовании. В частности, из-за коронавируса многие вузы перешли на дистанционный формат, количество лекций снизилось. Это заметили студенты и правильно поставили вопрос о перерасчете стоимости обучения, отметил Миронов.

«Только вот вузы за обучение по скайпу почему-то взяли с них точно такие же деньги, как будто бы студенты слушали лекции в аудитории. И как оказалось, даже правительству было жаловаться бесполезно - у него не оказалось полномочий», — написал Миронов в Telegram.

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