На выплату страховых пенсий потратят свыше 7,8 трлн рублей

Пенсионный фонд России определил бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 — 2023 год. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно документу, на выплату страховых пенсий будет выделено свыше 7,8 трлн рублей.

Кроме того, страховую пенсию в 2021 году получат 30,8 млн человек. Размер выплат составит 17 433 рублей, индексация составит 6,3%. При этом для социальных пенсий индексация составит 2,6% до 10 058 рублей.

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