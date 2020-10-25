Орешкин: рубль может отыграть часть потерь

Рубль может отыграть часть потерь в курсе в будущем, считает помощник российского президента Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рубль является «плавающей» валютой, на его курс часто влияют временные факторы, однако периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, рассказал Орешкин.

Помощник президента напомнил, что весной этого года российская валюта также ослабла, однако в последствии «отыграла» значительную часть потерь. По его мнению, подобный сценарий и сейчас является вероятным.

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