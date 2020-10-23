Эксперты перечислили продукты, которые подорожают к Новому году в России

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», какие товары с большой вероятностью подорожают к Новому году.

Во-первых, цены могут вырасти на макаронные изделия, так как в их стоимость заложена наиболее высокая доля продовольственной пшеницы, рыночные расценки на которую стали рекордными за последнее время, заявил глава профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Также, по его мнению, увеличатся в стоимости культуры, идущие на корм скоту: пшеница пятого класса, ячмень и фуражная кукуруза. Это приведет, в свою очередь, к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

Во-вторых, перед Новым годом может прибавить в цене красная икра. Связано подобное с тем, что вылов лососевых в текущем году был меньше, чем ожидалось. Кроме того, как уверяет основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько, россиян будет ждать рост цен на рыбу и рыбные продукты.

«Топливо растет в цене, все растет, законы ужесточают, и все это накладывается друг на друга. <...> Вроде в России живем, и рыба российская, а рыбным производителям проще за границу продать с корабля, минуя складские, логистические моменты, поэтому цена на рыбную продукцию и выросла», — объяснил он.

Рудько полагает, что подорожания можно избежать, если российский кабмин запретит или ограничит экспорт рыбы.

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