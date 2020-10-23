Транзит российской нефти через Белоруссию восстанавливается после остановки

Польша устранила проблемы и транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу восстанавливается после остановки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко.

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», — сказал Тищенко.

Ранее Тищенко заявлял, что польская сторона запросила временную приостановку транзита российской нефти из-за неполадок. Какие именно технические проблемы были у Польши пока не сообщается.

Нефтепровод «Мозырь – Брест» входит в систему МН «Дружба» и предназначен для транзита российской экспортной нефти в Польшу и далее в Западную Европу.

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