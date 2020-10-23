Набиуллина надела брошь с волнами на фоне ситуации с коронавирусом в мире

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию новую брошь, на которой были изображены волны, передает РИА «Новости».

Голубое ювелирное изделие было похоже на волну и плоскую спираль. Журналисты сочли эту брошь символичной и связали ее изображение со сложившейся ситуацией с коронавирусом в мире.

«Надела брошку в виде волны, которая, вероятно, символизирует готовность регулятора ко второй волне эпидемии коронавируса и предстоящим в связи с этим вызовам», — говорится в сообщении агентства.

На протяжении многих лет председатель ЦБ появляется в брошах в виде птиц и других представителей животного мира. Считается, что изображения на брошках символизируют текущую ситуацию в экономике. Притом сама Набиуллина не раскрывает их смысл.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние недели ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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