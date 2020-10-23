В ЦБ рассказали о выработавшейся у РФ привычки жить в условиях санкций
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что страна уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, цитирует ее РИА «Новости».
Комментируя возможность введения очередных санкций против РФ, она отметила, что Россия живет в условиях постоянных угроз и рисков санкций.
«Здесь, с этой точки зрения, ничего нового нет. Главное, что мы должны - повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным последствиям, воздействиям, что и происходит», — отметила она.
Накануне Европейский союз ввел санкции против двух россиян и 85-го главного центра спецопераций ГРУ. ЕС обвиняет двух физических лиц из России и центр ГРУ в кибератаках против бундестага в апреле и мае 2015 года.
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