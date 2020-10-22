Путин об антироссийских санкциях: Бог с ними, справимся

Президент России Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай заявил, что Россия справится с введенными в отношении страны ограничительными мерами. Трансляция мероприятия ведется в YouTube.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса санкции в экономической и гуманитарной сферах в отношении некоторых государств могли бы быть отменены на время.

«Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России - бог с ними, мы справимся с этим», — подчеркнул Путин.

В частности глава государства привел в пример введенные в отношении Венесуэлы, Ирана и Сирии санкции. Он отметил, что от ограничительных мер страдает простой народ. Кроме того, российский лидер призвал предоставить таким странам медикаменты, технологии или минимальные кредиты на медицину.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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