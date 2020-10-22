Дума одобрила в I чтении «заморозку» накопительных пенсий

Госдума приняла в первом чтении законопроект о «заморозке» накопительной части пенсии до 2023 года, сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке проекта указано, что данная мера не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».

При этом в финансово-экономическом обосновании отмечается, что «заморозка» уменьшит траты бюджета на 669,3 млрд рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации для работающих пенсионеров.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.