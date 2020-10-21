Путин обратился к бизнесу с просьбой соблюдать рекомендации из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин обратился к представителям бизнеса с просьбой соблюдать установленные рекомендации в сфере здравоохранения в период пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент указал на важность соблюдения сотрудниками предприятий предписаний медиков, санитарных врачей, поскольку это позволит избежать введения точечных мер.

«От четкого соблюдения этих правил будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы самого предприятия», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он обратился с просьбой к предприятиям определить конкретные корпоративные меры предосторожности совместно с профильными специалистами.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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