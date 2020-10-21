Армения запретила импорт турецких товаров

Правительство Армении временно запретило ввозить в страну турецкие товары, пишет пресс-служба Кабмина.

«Правительство Республики Армения решением от 20 октября 2020 года номер 1708-Н ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что импорт был ограничен в целях безопасности из-за многочисленных подтвержденных «фактов пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах (Карабах)».

Решение вступит в силу 31 декабря.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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