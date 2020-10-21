Госдума приняла закон о продлении автоматического начисления выплат на детей

Госдума приняла закон о продлении автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, сообщает ТАСС.

Согласно документу, эти пособия будут автоматически выплачиваться семьям до 1 марта 2021 года.

В пояснительной записке отмечается, что данный закон избавляет граждан от необходимости подачи заявлений на продление выплат в соответствующих инстанциях.

Он призван сохранить здоровье россиян и не допустить распространения коронавируса.

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