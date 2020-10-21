Названо число работающих удаленно россиян

Около 3,7 млн россиян работают в дистанционном формате, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

Число работающих на «удаленке» составляет 7% от числа всех трудоустроенных россиян, отметил глава Минтруда.

Перевод сотрудников на удаленную занятость является одной из мер по противодействию распространению коронавируса нового типа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более 1,1 млн пациентов — умерли. В России выявлено более 1,4 млн случаев заболевания.

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