Названо число работающих удаленно россиян
Около 3,7 млн россиян работают в дистанционном формате, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.
Число работающих на «удаленке» составляет 7% от числа всех трудоустроенных россиян, отметил глава Минтруда.
Перевод сотрудников на удаленную занятость является одной из мер по противодействию распространению коронавируса нового типа.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более 1,1 млн пациентов — умерли. В России выявлено более 1,4 млн случаев заболевания.
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