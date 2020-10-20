«Аэрофлот» отверг причастность своих работников к контрабанде техники Apple из США

Сотрудники «Аэрофлота» отсутствуют в опубликованном списке лиц, которые обвиняются Вашингтоном в контрабанде электроники из США в Россию на сумму около $50 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

Она отметила, что в списке также нет бывших сотрудников «Аэрофлота».

«Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий», — сказала Спивакова.

Она добавила, что компания делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений, а также преступлений экономического характера.

Ранее прокуратура Нью-Йорка опубликовала список с именами семи россиян, которые, как утверждает следствие, занимались контрабандой электроники, прежде всего техники компании Apple. В ведомстве заявили, что товары из США в Россию доставляли бывшие и действующие сотрудники «Аэрофлота».

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