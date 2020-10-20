В Совфеде заявили о решимости России продолжать строить «Северный поток — 2»

Несмотря на расширение санкций США против газопровода «Северный поток — 2», у России достаточно решимости продолжать строительство. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

«Это зависит в большей степени не от России, у которой решимости продолжать работу хватает. Но понятно, что США будут искать нарушителей своих санкций с гораздо большим рвением, чем они, например, искали террористов в Сирии», — сказал Косачев.

20 октября CША расширили санкции в отношении судов, занимающихся работой по строительству газопровода «Северный поток — 2».

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