Nestle грозит штраф за нарушения требования о переводе сотрудников на удаленку

Компании ООО «Нестле Россия» первой в Москве грозит штраф за нарушение требований о переводе 30% сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный инспектор объединения адмимистративно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков.

По его словам, ОАТИ ведет контроль за соблюдением указа столичного мэра о переводе работников на удаленку.

В ходе проверки было обнаружено, что ООО «Нестле Россия» нарушило данное требование. Компании грозит административное наказание в размере до 300 тыс. рублей.

Ранее глава города Сергей Собянин обязал всех работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку на фоне распространения коронавируса.

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