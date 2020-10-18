Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из Петербурга в Женеву с 24 октября

Авиакомпания «Россия» откроет регулярные еженедельные рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву с 24 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Это первый регулярный рейс авиакомпании в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленными неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — сообщили в авиакомпании.

Ранее власти РФ разрешили открыть границы с Швейцарией. С 15 августа россиянам стали доступны полеты из Москвы в Женеву и Цюрих.

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