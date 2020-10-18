В России выросли продажи шампанского

С января по сентябрь 2020 года объем розничных продаж шампанских и игристых вин вырос на 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

«Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — сентябре 2020 года составил 10,4 млн декалитров (дал) (108,3% от уровня января - сентября прошлого года). В сентябре продано 1 млн дал (113,7% от уровня сентября прошлого года)», — рассказали в организации.

Отмечается, что объем розничной продажи вин в январе — сентябре этого года составил 40 млн дал, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, был замечен рост розничной продажи водки в январе — сентябре на 2,3%, до 53,5 млн дал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России стали меньше покупать алкоголь

— В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л